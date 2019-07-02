В селе Большое Игнатово мотоциклист сбил пешехода

В селе Большое Игнатово 18-летний мотоциклист сбил 22-летнего пешехода.

Происшествие произошло в ночь на 1 июля возле дома №25, расположенного по адресу – улица Советская. 18-летний парень, управлявший мотоциклом марки ИЖ, совершил наезд на 22-летнего пешехода, который шел в попутном направлении. После этого мотоцикл опрокинулся на проезжую часть.

Мотоциклист и пешеход получили телесные повреждения. Участники ДТП были доставлены в больницу.

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Источник: гибдд.рф