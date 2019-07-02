С начала 2019 года утонули 9 жителей Мордовии

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Несчастные случаи на воде происходят преимущественно из-за халатного отношения к простым правилам поведения. С начала нынешнего года в Мордовии утонули 9 человек.

Самыми распространенными причинами трагических происшествий на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения и в местах, которые не были оборудованы для отдыха.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о том, что нельзя заплывать за буйки, нужно внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра, если они не умеют плавать, а также следует воздерживаться от употребления спиртных напитков у водоёма.

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Источник: 13.mchs.gov.ru