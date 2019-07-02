В Ромоданово 68-летний мужчина управлял скутером без документов

В Ромоданово сотрудники Госавтоинспекции задержали 68-летнего мужчину, который управлял скутером без документов.

Днём 1 июля инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Ромодановскому району возле дома №11, расположенного по адресу – улица Полежаева, остановили скутер марки «Атлант», которым управлял 68-летний мужчина. Было установлено, что у водителя нет документов.

Для дальнейшего разбирательства 68-летний гражданин и скутер были доставлены в ОМВД РФ по Ромодановскому району.

Также читайте о том, что накануне в селе Большое Игнатово 18-летний мотоциклист сбил 22-летнего пешехода.

Источник: гибдд.рф