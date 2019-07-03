В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Победы

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по улице Победы.
Указанное ограничение будет действовать до 00:00 8 июля. Движение транспортных средств было запрещено по улице Победы до дублера улицы Победы в районе жилого дома №15.
Рассматриваемое ограничение было введено в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru