В Мордовии продлили ипотеку под 5%

В Мордовии льготную ипотеку под 5% продлили ещё на год.

За три года указанной льготой воспользовались 4700 жителей Мордовии.

Чтобы получить ипотеку под 5%, нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, доход не должен превышать трехкратный минимальный размер оплаты труда. Во-вторых, стоимость одного квадратного метра жилья должна быть не больше 44 тыс. рублей (без внутренней отделки) и 51 тыс. рублей с учетом отделки. В-третьих, дома должны быть построены только в Мордовии и введены в эксплуатацию не позже 31 декабря 2018 года.

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Источник: info-rm.com