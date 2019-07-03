В Саранске изменились тарифы на коммунальные услуги

В Саранске с 1 июля изменился размер тарифов на коммунальные услуги.

Стоимость кубометра горячей воды увеличилась на 1,33% и составила 135 рублей 88 коп. Цена кубометра холодной воды выросла на 1,8 % и составила 25 руб. 04 коп. За водоотведение жители Саранска отныне будут платить 12 руб. 49 коп.

За электроэнергию при одноставочном тарифе для тех горожан, в чьих домах установлены газовые плиты, стоимость 1 кВт/час теперь составляет 3 руб. 64 коп. Для домов с электрическими плитами цена 1 кВт/час равна 2 руб. 65 коп.

С 1 июля цена одного Гкал возрастет на 33 руб. 77 коп. и составит 1754,94 руб. /Гкал.

По информации «Известий Мордовии».

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