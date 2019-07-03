В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Кавказской

В Саранске будет ограничено движение транспортных средств по улице Кавказской.

В период с 20:00 3 июля до 16:00 4 июля будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на парковке, расположенной по улице Кавказской (в районе левого склона реки Саранки).

Данное ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения выставки газомоторной техники.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru