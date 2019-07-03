В Саранске начнут разбираться по каждой жалобе на ржавую воду

В Саранске будут детально разбираться по каждой жалобе на ржавую воду.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал руководителей районных администраций детально разбираться по каждой жалобе горожан на ржавую воду.

Также глава городской администрации заявил, что после составления актов о некачественной водопроводной воде жителям нужно делать перерасчет.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Читайте также о том, что в Саранске обсудили состояние канализационных сетей. На сегодняшний день с помощью телеинспекции обследовано 1550 метров канализационного коллектора, проходящего по улицам Фурманова и Мичурина.

Источник: adm-saransk.ru