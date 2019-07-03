В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Утром 2 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Комарова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №10, расположенного по указанному адресу, горит мусорный контейнер. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru