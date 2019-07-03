В Темниковском районе любителя пьяных поездок приговорили к обязательным работам

В Темниковском районе суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В мае нынешнего года 49-летний житель Темниковского района сел за руль автомобиля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. В ноябре 2015 года данный гражданин был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Решением суда в отношении нарушителя была избрана мера наказания в виде 110 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год и 6 месяцев.

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Источник: prokrm.ru