В Краснослободском районе загорелся жилой дом

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло днём 2 июля в селе Новое Зубарево. На улице Ленина загорелся жилой дом №119. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 96 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru