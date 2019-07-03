Мошенники ограбили жительницу Саранска, решившую купить платье

В Саранске 25-летняя местная жительница лишилась денежных средств, намереваясь приобрести платье.

Недавно 25-летняя жительница Саранска обнаружила на популярном сайте объявление о продаже платья. Девушка связалась с продавцом, который сообщил, что в случае покупки товара изначально нужно оплатить налоговый сбор. Под этим предлогом горожанка предоставила реквизиты своей банковской карты. Затем жительница Саранска обнаружила, что с её банковского счета были сняты денежные средства в сумме более 63 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф