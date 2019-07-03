В Саранске 41-летняя продавщица украла деньги с банковской карты покупателя

В Саранске суд вынес приговор в отношении 41-летней работницы магазина, которая похитила денежные средства с банковской карты покупателя.

3 ноября прошлого года 41-летняя работница продуктового магазина обнаружила потерянную одним из покупателей банковскую карту. Женщина, помня набранный законным владельцем платежного устройства при оплате покупок пин-код, решила украсть деньги с его счета.

В течение двух дней преступница похитила с банковского счета пострадавшего более 29 тыс. рублей. Женщина с помощью чужой банковской карты оплачивала свои покупки в магазинах. Кроме того, гражданка снимала деньги через банкомат.

Решением суда в отношении злоумышленницы была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф