В Ичалковском районе загорелась баня

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Происшествие произошло вечером 2 июля на территории посёлка Смольный. Возле дома №26, расположенного по адресу – улица Лесная, загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади 5 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru