Неизвестный мошенник ограбил предпринимателя из Саранска, решившего купить дешевое зерно

В Саранске 33-летний индивидуальный предприниматель был ограблен мошенником, пообещавшим продать ему дешевое зерно.

33-летний гражданин обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже зерна по низкой цене. Мужчина связался с продавцом и договорился с ним о покупке 45 тонн указанного товара. Зерно житель Саранска должен был самостоятельно забрать из другого региона. Горожанин нанял водителя, который отправился за товаром в Волгоград. Когда транспортное средство прибыло в указанный город, предприниматель созвонился с продавцом и узнал от него, что всё идет согласно ранее достигнутой договоренности. После этого житель Саранска перечислил на счет якобы торгового партнера 275 тыс. рублей. После перечисления денег продавец перестал выходить на связь, а водитель, которого нанял предприниматель, был вынужден уехать из Волгограда без зерна.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф