В Ковылкино загорелся автомобиль

В Ковылкино произошло возгорание автомобиля.
Происшествие произошло вечером 2 июля. Возле дома №3, расположенного по адресу – улица Комсомольская, загорелся автомобиль марки Chevrolet Niva, владельцем которого является 59-летний мужчина. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.
Вследствие данного инцидента никто не пострадал.
Пламя повредило электрооборудование.
Причина возгорания транспортного средства устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru