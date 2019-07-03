В Ковылкино загорелся автомобиль

В Ковылкино произошло возгорание автомобиля.

Происшествие произошло вечером 2 июля. Возле дома №3, расположенного по адресу – улица Комсомольская, загорелся автомобиль марки Chevrolet Niva, владельцем которого является 59-летний мужчина. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

Вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Пламя повредило электрооборудование.

Причина возгорания транспортного средства устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru