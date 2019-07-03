В Саранске до конца июля ограничат движение транспортных средств по улице Республиканской

В Саранске будет ограничено движение транспортных средств по улице Республиканской.

Указанное ограничение будет действовать в период с 5 по 30 июля. Движение транспортных средств будет запрещено на участке от улицы Кирова до улицы Мордовской.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в связи с производством работ на объекте «Строительство тепловой сети до проектируемого ЦТП в посёлке Арсенал».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru