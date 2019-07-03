В Саранске до конца июля ограничат движение транспортных средств по улице Республиканской

В Саранске будет ограничено движение транспортных средств по улице Республиканской.
Указанное ограничение будет действовать в период с 5 по 30 июля. Движение транспортных средств будет запрещено на участке от улицы Кирова до улицы Мордовской.
Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в связи с производством работ на объекте «Строительство тепловой сети до проектируемого ЦТП в посёлке Арсенал».
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
Также читайте о том, что в Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Победы.
Источник: adm-saransk.ru