В Чамзинском районе горел жилой дом

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Вечером 2 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Большое Маресево. На улице Свободы загорелся жилой дом №19. Площадь распространения пламени составила 7,5 кв. м.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и мер предосторожности при обращении с огнём.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru