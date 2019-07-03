В Мордовии полицейские разыскивают опасного преступника

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в покушении на грабеж.

Днём 2 июля 28-летний гражданин на автомобиле марки ГАЗ ехал в Саранск из Больших Березников. На остановке общественного транспорта, расположенной возле села Гарт Большеберезниковского района, мужчина подобрал попутчика. Последний, оказавшись в салоне машины, попытался украсть портмоне с документами и деньгами водителя. 28-летний гражданин, пытаясь пресечь действия попутчика, получил удар ножом в живот. Затем неизвестный мужчина, пырнувший ножом пострадавшего, выпрыгнул из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Попутчик пострадавшего был одет в темно-синюю футболку, черные шорты до колен и черные сланцы.

Все, кто что-либо знает о местонахождении или же личности преступника, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83441) 2-13-75, 8-(8342)-38-59-56, 8 -927-181-47-55, 112 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф