Житель Саранска расплатился за путевку фальшивыми деньгами

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей.

Недавно в полицию обратилась женщина, работающая контролером-кассиром в одном из банков Саранска. Гражданка сообщила, что при проверке денежных средств, поступивших от индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по предоставлению туристических путевок через туристическое агентство, она обнаружила фальшивую банкноту номиналом 1 тыс. рублей.

Выяснилось, что поддельную денежную купюру предпринимателю передал житель Саранска. Мужчина пояснил, что данная банкнота хранилась у него около пяти лет, и он уже не может вспомнить, где её взял.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф