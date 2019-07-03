В Мордовии полицейские провели мероприятие «Жилой сектор»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Жилой сектор».

Указанное мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение преступлений в жилом секторе, проводилось в период с 17 по 21 июня.

В ходе рассматриваемого мероприятия сотрудники полиции выявили 26 преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела. Кроме того, было задокументировано 306 административных правонарушений. Также было зафиксировано 18 правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские разыскивают опасного преступника.

Источник: 13.мвд.рф