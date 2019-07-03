В Саранске пьяный таксист протаранил пассажирский автобус

В Саранске пьяный таксист врезался в пассажирский автобус.

Происшествие произошло днём 2 июля возле дома №122, расположенного по адресу – улица Косарева. 53-летний гражданин, который находился за рулем машины такси марки «Рено-Логан» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус марки МАЗ.

Таксист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ №4». В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф