В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали мужчина и ребенок

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали мужчина и ребенок.

Происшествие произошло в ночь на 2 июля на 430-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 30-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки «Дэу-Матиз».

В результате ДТП пострадали 57-летний водитель «Дэу» и 6-летняя пассажирка «Киа». Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «З.-Полянская РБ». Ребенку медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

Также читайте о том, что в Саранске пьяный таксист протаранил пассажирский автобус.

Источник: гибдд.рф