В Саранске автобус сбил пенсионера на пешеходном переходе

В Саранске 77-летний пенсионер попал под колёса автобуса на пешеходном переходе.

Указанное ДТП произошло днём 2 июля возле дома №5, который расположен по адресу – улица Короленко. 60-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки МАЗ, совершил наезд на 77-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф