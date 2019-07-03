В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 29-летний автомобилист

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 29-летний гражданин.

Происшествие произошло поздним вечером 2 июля на 436-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 19-летний парень, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Рено-Логан».

29-летнему водителю «Рено» понадобилась медицинская помощь.

Известно, что в момент ДТП оба автомобилиста были трезвые.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали мужчина и ребенок.

Источник: 13.мвд.рф