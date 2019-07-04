Интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую продать холодильник

Жительница Саранска, решившая продать холодильник, была ограблена интернет-мошенником.

Недавно жительница Саранска 1989 года рождения разместила на одном из сайтов объявление о продаже холодильника. В кратчайшие сроки с горожанкой связался неизвестный мужчина, который заявил о намерении приобрести товар и под предлогом перечисления денежных средств за покупку холодильника попросил женщину назвать реквизиты её банковской карты и смс-пароли. Жительница Саранска предоставила якобы покупателю необходимую информацию, а затем обнаружила, что с её банковского счета были похищены деньги в сумме 3050 рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф