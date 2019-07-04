В Мордовии пойдет под суд житель Москвы, обвиняемый в незаконном хранении оружия

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Москвы, который обвиняется в незаконном хранении оружия.

В январе 2015 года 42-летний житель Москвы, находясь в доме своих родителей, расположенном в одном из сёл Дубенского района, обнаружил оставшуюся от предыдущих хозяев однозарядную винтовку немецкого производства Geco калибра 5,6 мм с самодельно изготовленным ложем. Мужчина стал на незаконных основаниях хранить оружие в родительском доме.

Спустя некоторое время обвиняемый, находясь в Дубенском районе, нашел гладкоствольное длинноствольное ружье «Байкал» и 11 охотничьих патронов, которые также стал хранить в доме родителей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф