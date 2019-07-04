В Саранске 27-летний парень украл сыр из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 27-летний молодой человек, который украл сыр из магазина.

Днём 2 июля 27-летний парень без определенных занятий похитил из одного из магазинов Саранска более 5 килограмм сыра стоимостью около 2 тыс. рублей. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан. Украденный товар находился при нём.

Ранее у молодого человека уже были проблемы с законом.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф