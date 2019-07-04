В Саранске воспитанники детского сада посетили пожарно-спасательную часть

В Саранске пожарно-спасательную часть №1 посетили воспитанники детского сада №90.

Сотрудники пожарно-спасательной части показали детям технику, спасательное оборудование, экипировку пожарного, а также рассказали о правильных действиях при обнаружении пожара и эвакуации из горящего помещения.

Дети с интересом рассматривали технику и задавали интересующие их вопросы, а также не упустили возможности посидеть в кабине пожарного автомобиля.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru