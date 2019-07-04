В Мордовии осужденным рассказали о вопросах депортации

Исправительную колонию №14 УФСИН РФ по Мордовии посетила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Ирина Тишина.

С осужденными, являющимися иностранными гражданами, была проведена групповая консультация по разъяснению действующего законодательства по вопросам депортации, экстрадиции, передачи данной категории заключенных в страну исхода.

Осужденные задавали интересующие их вопросы. В групповой консультации приняли участие 36 заключенных.

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Источник: 13.fsin.su