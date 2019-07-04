Рузаевская межрайонная больница не расплатилась за поставленное оборудование

Рузаевская межрайонная больница не заплатила за оборудование.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в июне прошлого года между ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» и ООО «Торговый дом Партнер» были заключены договоры на приобретение оборудования.

ООО «Торговый дом Партнер» выполнило свои обязательства перед ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница», поставив оборудование на общую сумму более 337 тыс. рублей. Данное оборудование в полной мере не было оплачено при наличии на счете медицинского учреждения достаточного количества средств.

Арбитражный суд Мордовии в декабре минувшего года взыскал с ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» в пользу ООО «Торговый дом Партнер» задолженность в размере более 317 тыс. рублей, а также судебные расходы.

Вопреки указанному судебному решению задолженность не была погашена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: prokrm.ru