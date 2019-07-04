В Краснослободском районе были обнаружены несанкционированные свалки

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры обнаружили несанкционированные свалки.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что на территории четырех сельских поселений указанного муниципального района, а также на территории Краснослободского городского поселения должным образом не организованы сбор и вывоз бытовых отходов, не обеспечен контроль за уборкой отходов потребления, а также допущены несанкционированные свалки бытового, строительного мусора, других отходов разного класса опасности.

В Краснослободский районный суд было направлено пять исковых заявлений о принуждении администраций поселений муниципального района к ликвидации несанкционированных свалок.

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Источник: prokrm.ru