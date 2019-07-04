Одна из колоний Мордовии отпраздновала юбилей

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 60-летия учреждения.

На указанное мероприятие были приглашены председатель ветеранской организации УФСИН РФ по Мордовии Геннадий Вотрин, глава ветеранской организации учреждения Татьяна Шиганова, ветераны колонии, руководство учреждения, сотрудники и работники ИК-2.

Ряду сотрудников были вручены ведомственные награды, а ветеранам - ценные подарки.

С концертной программой выступил художественный коллектив.

Всем женщинам, присутствующим на мероприятии, были вручены цветы.

Также читайте о том, что сотрудник УФСИН РФ по Мордовии стал 11-кратным чемпионом России по борьбе на поясах.

Источник: 13.fsin.su