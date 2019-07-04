Жительница Ардатова провалилась в канализационный колодец

В Ардатове местная жительница провалилась в канализационный колодец.

Указанное происшествие произошло около недели назад. По предварительной информации, в вечернее время суток жительница Ардатова выходила из магазина, держа в руках пакеты с продуктами. В определенный моменту навстречу женщине выехал автомобиль. Гражданка решила отскочить в сторону, но не заметила дыру в канализационном колодце. В итоге женщина застряла в указанной дыре по самое бедро. Проходившие мимо сотрудники МЧС помогли гражданке выбраться.

По информации «Известий Мордовии».

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