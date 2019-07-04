Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели встречу с судебными приставами

В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии прошла рабочая встреча с судебными приставами.

В ходе указанной встречи было обсуждено разрешение проблемных вопросов при осуществлении межведомственного информационного обмена с УФССП по Мордовии.

По итогам встречи были выработаны решения, направленные на активизацию работы со службой судебных приставов, в том числе совместное проведение рейдовых мероприятий по месту жительства или работы должников с целью выявления фактов уклонения условно осужденных от возмещения ущерба, причиненного преступлением.

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Источник: 13.fsin.su