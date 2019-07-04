28-летнего жителя Рузаевки осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих веществ.

23 февраля нынешнего года 28-летний гражданин, желая увеличить мышечную массу своего тела, заказал на одном из сайтов анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества. Неустановленное следствием лицо, находясь в Белоруссии, после получения оплаты от жителя Рузаевки отправило международное почтовое отправление. 15 марта осужденный получил анаболические стероиды.

Решением Рузаевского районного суда в отношении 28-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

Также читайте о том, что в Саранске пойдет под суд 30-летний мужчина, обвиняемый в развращении двух школьниц.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru