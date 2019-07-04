В Мордовии осужденных проведали родственники

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии прошел день открытых дверей.

В указанное исправительное учреждение приехали 15 человек, родные и близкие которых отбывают наказание в данной колонии.

Для прибывших была проведена экскурсия, в ходе которой им рассказали об истории исправительного учреждения и предоставили возможность познакомиться с условиями содержания осужденных.

В клубе-столовой учреждения для гостей были организованы небольшой концерт и чаепитие, в ходе которого осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке.

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Источник: 13.fsin.su