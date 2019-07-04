В Мордовии жителя Оренбурга осудили за нападение на полицейского

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Оренбурга, напавшего на полицейского.

29 декабря прошлого года 24-летний житель Оренбурга, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на поезде ехал из Москвы в Оренбург. В ответ на законные требования сотрудника полиции пройти в помещение дежурной части для составления протокола об административном правонарушении молодой человек нанес головой не менее двух ударов в область лица последнего, а также правой рукой не менее одного удара в левую область головы. Кроме того, парень оскорбил второго полицейского, который сделал ему замечание.

Решением Рузаевского районного суда в отношении жителя Оренбурга была избрана мера наказания в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы условно.

Также читайте о том, что 28-летнего жителя Рузаевки осудили за контрабанду сильнодействующих веществ.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru