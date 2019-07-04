В Ичалковском районе собака устроила ДТП

В Ичалковском районе выбежавшая на дорогу собака устроила ДТП.

Происшествие произошло вечером 3 июля на территории села Рождествено. Возле дома №115, расположенного по адресу – улица Комсомольская, 43-летний водитель мопеда марки «Альфа» совершил наезд на собаку, которая выбежала на проезжую часть. После этого мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, упал.

Водитель мопеда доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф