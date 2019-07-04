В Зубово-Полянском районе иномарка сбила женщину

В Зубово-Полянском районе 38-летняя женщина попала под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло на территории посёлка Явас. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Киа-Рио» совершил наезд на женщину, которая шла по краю проезжей части.

Пострадавшая получила телесные повреждения различной степени тяжести. Женщина была госпитализирована. О состоянии гражданки нет никакой информации.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда иномарки на женщину.

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Источник: гибдд.рф