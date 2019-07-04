В Саранске в ДТП пострадала 69-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 69-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 3 июля возле дома №29, расположенного по адресу – улица Победы. По предварительной информации, 69-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Рено», нарушив ПДД, допустила столкновение с автомобилем марки «Хендай». После этого первое транспортное средство съехало с проезжей части в придорожный кювет.

Виновница ДТП доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф