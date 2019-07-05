28-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в разбойном нападении

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который обвиняется в разбойном нападении на салон сотовой связи.

Вечером 31 января нынешнего года 28-летний обвиняемый зашел в помещение салона сотовой связи и похитил из кассового аппарата все имеющиеся деньги, угрожая оператору ножом.

В кратчайшие сроки стражи порядка задержали молодого человека. Парень заявил, что решил совершить преступление из-за финансовых трудностей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф