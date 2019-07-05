Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении пороха

В Ковылкино суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ.

25 января нынешнего года обвиняемый, находясь на свалке, расположенной возле населенного пункта Кадошкино, обнаружил картонную коробку, внутри которой находился порох массой более 400 г. Мужчина принес данную коробку к себе домой. Спустя несколько дней гражданин пытался продать порох, но не смог реализовать свой замысел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф