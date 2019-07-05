В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят операцию «Мотоцикл»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Указанное мероприятие проводится сегодня, 5 июля. Рассматриваемая операция направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта.

Особое внимание будет уделяться несовершеннолетним гражданам, управляющим мототехникой. Текущие правила предусматривают, что лица, не достигшие 16-летнего возраста, не имеют права управлять скутером или мопедом, но на практике данное предписание не соблюдается.

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Источник: 13.мвд.рф