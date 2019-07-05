В Саранске разыскивается пропавший без вести мужчина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести мужчину.

30 июня Шишлонов Анатолий Степанович 1953 года рождения утратил связь со своими родственниками. До настоящего времени никакой информации о местонахождении мужчины нет.

Все, кто имеет какие-либо сведения о том, где в настоящее время находится разыскиваемый гражданин, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф