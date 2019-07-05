В Мордовии полицейские выявили факт использования заведомо подложного документа

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в использовании заведомо подложного документа.

Сотрудники подразделения по вопросам миграции ММО при постановке 24-летнего гражданина Узбекистана на миграционный учет обнаружили, что штамп в его паспорте о пересечении границы России является поддельным.

Молодой человек пояснил, что срок его пребывания на территории России закончился, но он решил не выезжать за пределы страны. Парень обратился за помощью к жителю Москвы, который поставил ему поддельный штамп.

В отношении подозреваемого была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф