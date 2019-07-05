Житель Мордовии прислал осужденному сухофрукты с запрещенными предметами

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

В ходе досмотра передачи, поступившей от жителя Мордовии для осужденного к трем с половиной годам лишения свободы, сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали две сим-карты, которые были спрятаны в сухофруктах.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su