На двух улицах Саранска запретили парковать транспортные средства

В Саранске была ограничена стоянка транспортных средств по улицам Войнова и Миронова.

Указанное ограничение будет действовать до 00:00 9 июля. Стоянка транспортных средств была запрещена по ул. Войнова от ул. Коваленко до ул. Пушкина, по ул. Миронова от ул. Коваленко до ул. Н. Эркая.

Рассматриваемое ограничение было введено по причине проведения работ по ремонту дорожного полотна.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru