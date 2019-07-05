В Саранске пойдет под суд жительница Свердловской области, обвиняемая в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 30-летней жительницы Свердловской области, которая обвиняется в мошенничестве.

12 июля 2017 года обвиняемая вместе со своим знакомым на автомобиле приехала в Саранск. Сотрудникам следственных органов женщина заявила, что прибыла в город, дабы осмотреть местные достопримечательности. На проспекте Ленина гражданка обратила внимание на магазин «Шерлок», где продавалась табачная продукция. Женщина зашла в данное торговое заведение и сообщила продавцу о намерении приобрести крупную партию товара. Жительница Свердловской области заявила, что продукция нужна для магазина, который она планирует открыть в ближайшее время. Чтобы у продавца не было сомнений по поводу серьезности её намерений, женщина продемонстрировала свой кошелек, в котором было много банкнот номиналом 1 тыс. рублей, изготовленных так называемым банком приколов. Получив продукцию стоимостью более 37 тыс. рублей, обвиняемая покинула магазин, оставив свой кошелек и заявив, что вернется после того, как возьмет другую сумку. Обратно гражданка уже не вернулась.

Материалы уголовного дела в отношении жительницы Свердловской области в настоящее время находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru