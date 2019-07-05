Жительница Саранска подозревается в мошенничестве

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве.

Сотрудниками прокуратуры Ленинского района Саранска было установлено, что подозреваемая, будучи председателем правления ТСЖ, без проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома решила установить размер своего вознаграждения в сумме 1,25 руб. за 1 кв. м. Женщина изготовила протокол общего собрания собственников помещений, после чего подписала его в качестве председателя данного собрания и заполнила протокол с реестром голосов.

Затем гражданка предоставила в ООО ГУК «Юго-Западная» изготовленный ею подложный протокол внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, который являлся основанием для начисления собственникам помещений многоквартирного дома и взимания с них платы за жилищные услуги, в том числе вознаграждения председателя правления ТСЖ.

В период с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года подозреваемой было начислено и выплачено вознаграждение в размере 49 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru